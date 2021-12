Vis Sezze-Colleferro 1-0: i pontini tornano alla vittoria

La Vis Sezze torna alla vittoria dopo lo stop nel turno precedente contro l'Itri: la sconfitta nella 13esima giornata di Eccellenza Girone C ha dato al club pontino lo stimolo per tornare a far bene per rincorrere la vetta. Contro il Colleferro, la Vis prova fin da subito a trovare la via del gol, ma senza occasioni particolarmente rilevanti. Il primo tempo si chiude senza reti e senza emozioni particolari. Nel secondo tempo i padroni di casa tentano l'affondo: il gol arriva al 17' del secondo tempo con un destro a giro di Loria. A pochi minuti dalla fine la squadra pontina resta in 10 per l'espulsione di Rufo, ma riesce comunque a portare a casa i 3 punti. Una vittoria fondamentale per continuare a sperare nella vetta, che dista soli 3 punti.

VIS SEZZE-COLLEFERRO 1-0

MARCATORI: 17' St Loria

ARBITRO: Velocci

ASSISTENTI: Passeri, Scipione