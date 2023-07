Vis Sezze, Giannone ancora alla guida del club: conferme anche per lo staff

La Vis Sezze riparte da dove aveva lasciato. Il club ha annunciato la conferma di Rocco Giannone, tecnico del club, e di varie figure del suo staff. Il comunicato: "Tante le conferme in casa Vis, a partire dal tecnico, Rocco Giannone, a cui la società ha deciso di ribadire massima fiducia, anche in virtù dei risultati incoraggianti raccolti sul campo la scorsa stagione. Confermato quasi in blocco anche il resto dello staff al seguito di Mister Giannone, con Cesare Turchini nel ruolo di vice-allenatore, Mauro Stirpe incaricato della preparazione atletica e Ulisse Rapone e il Dott. Francesco Aiuti a completare lo staff sanitario. La sola novità nel reparto tecnico è il ritorno in casa rossoblù di Mirko Corsi, nuovo responsabile della preparazione dei portieri".