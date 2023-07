Vis Sezze, piovono conferme: Screti, Compagnone, Palluzzi e non solo. Il comunicato

Non solo conferme nello staff per la Vis Sezze. Il club ha annunciato anche la permanenza di tanti giocatori che resteranno in rossoblù anche nella prossima stagione. "Cenci confermato tra i pali, Giovanni di Trapano, Alessandro Ranellucci, Marco Cecconi, Riccardo Caiola, Simone De Paolis e Lorenzo Santoro per il reparto difensivo. A centrocampo si continuerà con Matteo Compagno, Paulo Pereira, Alban Haxhi, Andrea Screti, Davide Palluzzi, Diego Marchetti, Matteo Giovannola e Alessio Colizzi e infine, sul fronte attaccanti, fiducia confermata anche per Edoardo Onorato, Vincenzo Compagnone, Diego Palluzzi, Alessandro Vanini, David Mihalache, Lorenzo Anastasia e Lorenzo Marongiu" recita il comunicato. A far parte dell'organico della prima squadra, anche due giovani talenti: si tratta di Mirko Stabile e Manuel Cacciotti, entrambi classe 2006.