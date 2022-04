Vis Sezze in campo per la salvezza diretta: col Ferentino ci si gioca tutto

Un'ultima giornata che dirà tantissimo sulle sorti del campionato quella di Eccellenza girone C. Tante le squadre ancora in bilico che devono ancora conoscere il proprio futuro. Tra queste la Vis Sezze, che nell'ultima della stagione regolare si gioca la salvezza diretta. Attualmente il club pontino ha 43 punti in classifica, messi in cassaforte in 29 giornate. Davanti, con un punto in più, c'è l'Anagni. L'Itri è invece a 45. Tre squadre in due punti e un campionato che dunque all'ultima giornata potrebbe cambiare tutto. La squadra di Ardone sarà impegnata contro il Terracina, già salvo, mentre quella di Catanzani sfiderà il Ferentino in un match tutt'altro che semplice e scontato. Per l'Anagni l'ultima gara di campionato sarà invece contro la Lupa Frascati, già vincitrice del campionato.