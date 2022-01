Vis Sezze, un doppio stop che pesa in classifica

Un doppio stop che pesa in classifica. La Vis Sezze ha ottenuto zero punti nelle ultime due gare di campionato disputate contro Ferentino e Monte San Giovanni Campano. Due sconfitte di misura, che pesano soprattutto in termini di classifica. La squadra di mister Catanzani occupa al momento il quarto posto nel Girone C d'Eccellenza Lazio, con 30 punti raccolti in 16 partite. Davanti, alla terza posizione, c'è il Sora con 32 punti ma con una gara in meno rispetto ai pontini. A 35 punti, al secondo posto, troviamo la Lupa Frascati, che di sfide ne ha disputate 16. Prima posizione occupata dal Ferentino, con 38 punti ma 17 gare, una in più rispetto alla Vis. La vetta della classifica, dunque, resta alla portata, nonostante il doppio stop.