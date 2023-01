La Vis Sezze torna ai 3 punti: decidono Vanini e Compagnone

La Vis Sezze torna alla vittoria dopo il ko nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Giannone, nel 19esimo turno di campionato, batte la Favl Cimini per 2 a 1. Nei primi minuti la squadra di casa ha l'occasione di colpire in contropiede ma Compagno e Compagnone non gestiscono bene mentre gli ospiti si rendono pericolosi con un tiro forte ma centrale di Blazevic. Entrambe le formazioni provano a farsi vedere in avanti ma mancano occasioni rilevanti. Al 42' però l'azione che cambia la sfida: Compagnone riceve in profondità, con un sinistro potente verso Grussu prova a sbloccarla, il portiere respinge ma sul tap-in di Vanini non può far nulla. Alla ripresa è proprio Compagnone, dopo appena un minuto, a trovare il raddoppio per la Vis. Al 50' arriva il gol di Moro Junior, che su rigore accorcia le distanze. Da quel momento in poi le squadre si affrontano a viso aperto: quella di Giannone cerca il tris mentre la Favl vuole il pareggio. La Vis rimane in 10 per l'espulsione di Cecconi ma nonostante l'inferiorità numerica, al triplice fischio batte 2 a 1 la squadra viterbese, tornando ai 3 punti.

Vis Sezze-Favl Cimini 2-1

Marcatori: 42' Vanini, 46' Compagnone, 50' Moro Junior