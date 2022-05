Vis Sezze-Ferentino 1-0: niente playout! Pontini salvi!

La Vis Sezze vince contro il Ferentino nell'ultimo turno di campionato e festeggia: i 3 punti valgono infatti la salvezza diretta senza passare per i playout. Un traguardo importantissimo per la squadra di Catanzani, che può dunque esultare per la permanenza nella categoria. In gol, al 19' del primo tempo, Dell'Aguzzo con un colpo di testa vincente che basta per portare a casa una vittoria fondamentale, che - complice il pari dell'Itri sul campo del Terracina - regala ai pontini la salvezza.

VIS SEZZE-FERENTINO 1-0

MARCATORI: 19' Dell'Aguzzo