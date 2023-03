Vis Sezze, il siluro di Compagnone per il tre punti contro il Fiano Romano

La Vis Sezze torna ai tre punti e lo fa battendo il Fiano Romano, grazie alla rete di Compagnone, arrivata circa ad un quarto d'ora dal triplice fischio. Ritmi blandi in apertura di match, con il primo tiro di Vanini che però non impensierisce gli avversari. Poco dopo ci prova anche Ranellucci su un tiro-cross di Palluzzi da calcio di punizione mentre al 21' la palla finisce sui piedi di Nardecchia, ma la difesa della Vis ha il tempo di chiudere. Alla ripresa si rende pericoloso ancora Vanini con un potente tiro che però non centra la porta di Nasti. I minuti scorrono e serve il 29' per avere la scossa: Lauri e Compagno dialogano al limite dell'area e sulla palla si avventa Compagnone, che calcia un siluro imprendibile che vale il gol. Gli ospiti non hanno possibilità di pareggiarla: la Vis porta così a casa i tre punti.

??? ????? (?-?-?): Ciammaruconi (03), Cecconi (04), Haxhi (03), Compagno, Ranellucci, Di Trapano, Vanini (02), Lauri, Compagnone, Diego Palluzzi (02), D. Marchetti (05). ? ????.: Cenci (05), Valente, De Paolis (05), Caiola (05), Davide Palluzzi (05), Marongiu (05), Anastasia (05), Bono, Mihalache (04). ???. R. Giannone.

????? ?????? (?-?-?): Nasti, Braido [36? st Stillo], Manga [42? st Paolocci], De Simone [32? st Madonna], Baldinelli, Politanò, Delgado, Fiorucci, Nardecchia, Maggese, Gentili [31? st Serradore]. ? ????. Attanasio, Trovarelli, Pileri, Sugamosto. ???. M. Gregori.