Vis Sezze, tris contro l'Indomita Pomezia

Primi tre punti casalinghi per la Vis Sezze, che al “Tasciotti” batte l'Indomita Pomezia nonostante un inizio shock con in vantaggio istantaneo degli avversari con uno sfortunato autogol di Valente in chiusura. La reazione non si fa attendere ma manca la precisione, almeno fino al 35', quando ZImbardi raccoglie un cross corto e mette in rete per il pareggio. Nel secondo tempo partono bene i pontini ma la rete arriva solo al 22' della ripresa, quando un bel cross arriva ad Haxhi, che la mette in rete. Al 47' è Palluzzi a chiudere definitivamente i giochi con uno scatto che prende in controtempo la difesa avversaria, fino a scartare Mastella e a mettere in rete la palla che vale il 3 a 1 e i tre punti.

??? ????? - ???????? ???????: ?-?

Marcatori: 4' pt Valente, 35' pt Zimbardi, 22' st Haxhi, 47' st Palluzzi

??? ????? (?-?-?): Ciammaruconi (03), Valle (04) [34’ pt Cecconi (04)], Di Trapano, Ranellucci, Valente [1’ st Marchetti], Zaccaria [25’ st Lauri], Compagno, Haxhi (03), Onorato, Diego Palluzzi [48’ st Bono], Zimbardi [25’ st Romani]. A disp. Cenci (05), Davide Palluzzi (05), Anastasia (05), Giovannola (05). All. R. Giannone.

???????? ??????? (?-?-?): Mastella, Ugolini, Zanoni [38’ st Gianpaoli], Battaiotto, Oliva, Battaglia, Voltaggio, Alessandro Del Grosso [16’ st Martinelli], Seferi, Gesumndo [16’ st Castagna], Medei [30’ st Andrea Del Grosso]. A disp. Balletta, De Luca, De Marchi, Bonci, Vespa. All. L. Aiello.