Vis Sezze, IV Municipio pareggia in extremis

La Vis Sezze ottiene un altro risultato utile, con un pizzico di rammarico. Nel match contro il IV Municipio, gli uomini di Giannone escono con un punto visto il pareggio in extremis degli avversari. Comincia bene la squadra pontina, che nel primo tempo ci prova in varie occasioni, con un Onorato in grande spolvero che ha dalle sue varie palle gol, che però non riesce a mettere in rete. Nela ripresa, riparte bene la Vis e al 16' arriva il vantaggio con Lauri, appena entrato. I ritmi aumentano, ma la squadra di Giannone abbassa un po' troppo il baricentro e concede spazio agli avversari. Nel secondo dei sei minuti di recupero, Fabiani mette sotto l'incrocio una palla che Ciammaruconi intuisce, ma che non riesce a bloccare. Finisce così 1 a 1 il match.

IV Municipio - Vis Sezze 1-1

MARCATORI: 16’ st Lauri (VS), 47’ st S. Fabiani (M)

MARCATORI: 16' st Lauri (VS), 47' st S. Fabiani (M)

D. Fabiani, Catapano [44' st Ferrone], Polinari [42' st Rossi], Mastrantonio [29' st Ippoliti], Boninsegna, Luciani, Tofa [18' st , S. Fabiani], Lommi [18' st Socciarelli], Mortaroli, Di Rollo, Giordano. A disp. Valente, Cameo, Cericola, Piccirilli, De Santis. All. D. Lo Monaco.

Ciammaruconi (03), Cecconi (04), Di Trapano, Ranellucci, F. Marchetti [24' st Valente], Zaccaria [12' st Lauri], Compagno, Haxhi (03), Onorato, Diego Palluzzi [21' st Romani], Zimbardi [29' st Bono]. A disp. Cenci (05), Valle (04), Davide Palluzzi (05), D. Marchetti, Giovannola (05). All. R. Giannone.