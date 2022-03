Lupa Frascati-Vis Sezze 4-3: che beffa! Sconfitta al 95'

Sfida attesissima quella tra Lupa Frascati e Vis Sezze, che non delude affatto le aspettative. Fin dai primi minuti si preannuncia una gara ricca di occasioni ed emozioni. A sbloccare il match, al 33', è uno sfortunatatissimo autogol di Marchetti che devia in rete un cross di Pagliaroli: è vantaggio Lupa. Gli ospiti reagiscono subito con un gol meraviglioso di Loria, che trova l'incrocio con un'acrobazia da fuori area. Bastano pochi minuti e il risultato cambia di nuovo, con i padroni di casa che al 39' siglato un rigore con Costantini. Il primo tempo, ricco di emozioni, termina proprio 2 a 1. Al 40' del secondo tempo, dopo varie occasioni da entrambe le parti, arriva un nuovo gol della Lupa Frascati: è Costantini a trovare l'angolino basso di testa. Al 43' incredibilmente la Vis accorcia le distanze con Mollo. Il 3 a 2 non accontenta i pontini, che ancora al 49' va in gol con Valente e sigla il pari! Un minuto dopo, la Lupa cala il poker con Muzzi e porta a casa i 3 punti dopo una sfida pirotecnica.

LUPA FRASCATI-VIS SEZZE 4-3

MARCATORI: 32' pt Marchetti (A), 33' pt Loria, 39' pt Costantini (R), 40' st Costantini, 43' Mollo, 49' Valente, 50' Muzzi