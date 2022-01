Vis Sezze-Città Monte S. Giovanni Campano 1-2: nuovo stop per i pontini

La Vis Sezze perde la prima gara dell'anno. Il primo risultato del 2022 recita un 2-1 subito per mano del Monte S. Giovanni Campano. Tante le assenze della squadra pontina, che si fanno certamente sentire, così come la condizione atletica non delle migliori. A inizio gara ci prova Onorato, che approfitta di una leggerezza difensiva, recupera palla e tenta il tiro che colpisce la parte inferiore dell’incrocio dei pali. La Vis gioca la prima frazione di gara con prudenza e attenzione, ma nella seconda parte del primo tempo lascia troppo spazio ai ciociari che ci provano con Carfora. Al 25' Giglio stacca di testa, colpevolmente indisturbato, e batte Paccariè. Al rientro in campo la Vis sembra più briosa e incisiva: ci prova subito con Onorato ma la palla finisce al lato. Il gol del pareggio rossoblù arriva al 12’ st. Dopo un dialogo in area, Dell’Aguzzo trova il varco e segna. Al 25' gli ospiti approfittano di un calo di intensità e trovano il gol del nuovo sorpasso con Carfora. Nei minuti finali gioco spezzettato che non dà possibilità alla Vis di trovare nuovamente il pari. La squadra di Catanzani resta quarta in solitaria a 30 punti.

VIS SEZZE – MONTE S. GIOVANNI CAMPANO: 1-2

MARCATORI: 25’ pt Giglio (MSG), 12’ st Dell’Aguzzo (VS), 25’ st Carfora (MSG).

VIS SEZZE (4-3-3): Paccariè, Frateloreto (17’ st Rieti), Valente, Franchin, Dell’Aguzzo, Consoli (35’ st M. Mollo), Compagno, Zaccaria (33’ st Hajdari), Onorato, Palluzzi (27’ st Rufo), Loria. A disp. Califano, Diaco, Marchetti, D. Mollo, Giannone. All. F. Catanzani.

MONTE S. GIOVANNI CAMPANO (4-3-3): Lisi, Fumagalli, G. Sili, Frellini, Gennari, Terracciano, Carfora (28’ st Cozzolini), Fortini, Giglio, Mastrantoni, Ceccarelli (18’ st Ferrieri). A disp. De Santis, Reali, Zazzaro, Cataldi, Vincenzi, Celio, D. Sili. All. M. Ghirotto.

ARBITRO: Symonets di Tivoli

ASSISTENTI: Corrado di Formia e Abbatecola di Cassino