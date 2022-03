Vis Sezze-Morolo 3-1: vittoria in rimonta!

Domenica con il sorriso per la Vis Sezze, che nella 22esima giornata di Eccellenza girone C batte il Morolo e porta a casa 3 punti importanti. Un successo in rimonta per la squadra pontina, che sale a 36 in classifica e si allontana sempre più dalla zona playout. Una vittoria che arriva in rimonta per la Vis: a passare in vantaggio sono infatti i ciociari con Lulli, che sfrutta bene un contropiede al 16' del primo tempo. Arrivano poi buone chance per i padroni di casa: al 27' Onorato colpisce una traversa da punizione. Al 40' arriva la rete del pari con Palluzzi, che non sbaglia davanti alla porta. Cinque minuti più tardi, l'occasione per passare in vantaggio con Dell'Aguzzo. Finisce così in parità il primo tempo. Alla ripresa, Onorato si rende subito pericoloso e all'8' arriva la rete del vantaggio di sinistro. Seguono varie occasioni per i padroni di casa, ma al 43' a spaventare la Vis è la doppia ammonizione per Di Trapano, che viene espulso. Al 46', quando mancano però ormai pochi istanti al triplice fischio, Onorato mette in rete la palla della doppietta personale. Termina dunque 3 a 1.

VIS SEZZE-MOROLO 3-1

MARCATORI: 16' pt Lulli, 40' pt Palluzzi, 8' st Onorato, 46' st Onorato