Vis Sezze, il presidente: "Ripartiamo da Giannone. Nei prossimi giorni nuovi acquisti"

Marco Gaeta, presidente della Vis Sezze, ha parlato così in vista della nuova stagione, nella quale il club avrà ancora Rocco Giannone alla guida: “Ripartiamo da quanto di buono è stato fatto soprattutto nella seconda parte della passata stagione. La campagna di rafforzamento invernale e l’ottimo lavoro svolto dal tecnico e dalla squadra ci avevano infatti consentito di disputare una seconda metà di campionato con risultati incoraggianti. Per questo abbiamo deciso di rinnovare la nostra fiducia alla solida base costruita lo scorso anno, aggiungendo in maniera molto mirata dei nuovi acquisti che saranno ufficializzati nei prossimi giorni, saranno innesti funzionali alle idee dell’allenatore e agli obiettivi che la società intende perseguire”.