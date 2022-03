Vis Sezze-Paliano 0-0: tante occasioni, zero gol

Al Tasciotti, la Vis Sezze non riesce a vincere contro il Paliano. Finisce a reti inviolate il match della 26esima giornata di Eccellenza. Cominciano bene i padroni di casa: al 12’ Loria semina il panico e serve Onorato al centro, che però non indirizza bene e colpisce Reali. La gara prosegue con il pressing continuo della Vis e la difficoltà dei ciociari di costruire il gioco, eppure non arriva il gol. Sul finale di primo tempo Loria ci prova con un destro a giro che però finisce sul fondo. Il secondo tempo si apre con una chance di Franchini, ma anche questa volta la mira non è corretta. Arriva poi la scossa del Paliano, che ci prova con Donnini e Ronci. Al 21’ Loria ha un'altra preziosa chance con un tiro a giro: la palla sfiora l’incrocio dei pali. La sfida prosegue con iniziative più o meno pericolose, ma nessun gol: termina dunque 0 a 0.

VIS SEZZE – POLISPORTIVA CITTÀ DI PALIANO 0-0

VIS SEZZE (4-3-3): Caruso, Franchin, Di Trapano, Valente, Marchetti, Compagno, Franchini (38’ st Dridi), Consoli, Onorato, Palluzzi (34’ st M. Mollo), Loria. A disp. Paccariè, Diaco, Geniti, Rieti, Suprano, Mihalache, Di Lenola. All. Di Vezza.

PALIANO (4-5-1): Reali, Pepe, Cristoferi, Porzi, Borgia, Ronci, Donnini, Ziantoni, Parfene, Martinoli, Fazi (26’ st Conti). A disp. Perri, Romolo, Margagnoni, D’Onofri, Nardi, Tozzi, Alessandroni, Trombetta. All. F. Russo.