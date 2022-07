Vis Sezze, Ranellucci è il primo acquisto

Primo acquisto per la Vis Sezze, che ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Ranellucci, difensore classe 1983 che vanta alle spalle importanti esperienze in Serie D, Lega Pro e persino Serie B. Reduce da alcune stagioni al Sora, per il calciatore si tratta di un grande ritorno, essendo partito proprio dal Sezze:

"La Vis Sezze inaugura la stagione 2022/2023 presentando il suo primo nuovo acquisto: Alessandro Ranellucci, classe ’83, difensore centrale, originario di Maenza, un calciatore di grande caratura ed esperienza, che non ha certo bisogno di particolari presentazioni! Una carriera lanciata dalla stessa Vis Sezze, poi vissuta appieno in giro per l’Italia, tra Eccellenza, Serie D, Lega Pro e un anno di serie B: fondamentali da ricordare la scalata con la Pro Vercelli dalla serie C2 alla B, l’esperienza con la Feralpisalò in serie C, quella nel Latina in D e i due ottimi secondi posti ottenuti a Sora negli ultimi anni".

Le parole del giocatore e del ds

Il difensore si è presentato così: "Era già da un paio di anni che cercavamo di trovare un modo per far sì che io vestissi la maglia della Vis. Questa volta è andato tutto per il meglio e sono molto contento. Ma, soprattutto, perché la Vis è la società che, molti anni fa, mi ha lanciato nel calcio che conta, quindi nutro da sempre un forte senso di riconoscenza per i colori rossoblù. Sono molto contento anche di avere la possibilità di poter chiudere la mia carriera qui. Ho già sentito il mister e sono davvero curioso di iniziare questa nuova avventura, perché ci aspetta un campionato differente da quello della scorsa stagione, con una nuova Eccellenza, ancor più competitiva. Ci sarà da combattere, ma il carattere non ci manca di certo".

Il direttore sportivo Fabrizio Di Emma lo ha accolto così: "Onesatmente, non c’è alcun bisogno di aggiungere nulla a parole, perché la carriera di Alessandro si commenta da sé. Ci conosciamo da tanti anni e lo considero un grande acquisto, perché la sua professionalità ed esperienza saranno fondamentali per poter permettere al gruppo squadra di rafforzarsi e crescere ancor di più, visto che ci aspetta un campionato difficile".