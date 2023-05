Vis Sezze, che riconoscimento! Primo posto per la valorizzazione dei giovani

Un riconoscimento importante per la Vis Sezze. Il club ha ottenuto il premio de "La Politica dei Giovani" come annunciato sui social. Il comunicato:

"Il primato è quello nella classifica del girone A di Eccellenza, nell’ambito dell’iniziativa de “La Politica dei Giovani”, disposta con comunicato ufficiale dalla Lega Nazionale Dilettanti. Si tratta della graduatoria finale del “Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori per i campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2022/2023”, che la Vis Sezze ha scalato fino al primo posto, grazie a un totale di 142,80 punti - ottenuti tenendo in considerazione i minuti giocati dalla 1a alla 31a giornata da tutti i giocatori nati nel 2003, 2004, 2005 -, incrementati da un ulteriore punteggio bonus assegnatole, come merito per lo svolgimento di svariate attività relative al settore giovanile. Un traguardo che, nemmeno a dirlo, ci riempie il cuore di orgoglio e felicità".