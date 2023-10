Terracina no stop: Bellante x2 e Zambruno decidono il derby

Un pari alla prima giornata contro il Vicovaro e poi quattro vittorie per il Terracina. 13 i punti in classifica per la squadra di Pernarella, ben 9 ottenuti nei derby: dopo aver battuto il Monte San Biagio sono arrivati anche i successi contro Centro Sportivo Primavera e Vis Sezze, nell'ultimo turno di campionato. Nella sfida del Tasciotti, ad aprire i giochi sono proprio i padroni di casa con Cerbara. Prima della fine del primo tempo però Bellante riacciuffa il risultato e ancora lui, a inizio ripresa, porta avanti gli ospiti. La pareggia poi Vanini su rigore ma l'equilibrio dura fino all'80', quando va in gol Zambruno. 3-2 per il Terracina e ancora una vittoria in cassaforte.

Vis Sezze - Terracina 2-3

Marcatori: Cerbara, Bellante, Bellante, Vanini, Zambruno