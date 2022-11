Vis Sezze, 1-0 all'Unipomezia in Coppa Italia ma non basta

La Vis Sezze vince ma non basta. Contro l'Unipomezia, la squadra di Giannone si impone 1 a 0 con un gol di Onorato su rigore nel secondo tempo, ma ai quarti approda proprio la squadra di Scudieri. All'andata, infatti, il match era terminato 4 a 2 per il club di Pomezia. Due gol di scarto che oggi i pontini non sono riusciti a colmare. Dunque in Coppa Italia va avanti proprio la squadra avversaria, mentre il Sezze saluta agli ottavi.

