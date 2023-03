Insieme Formia, Viscovich ringrazia i tifosi e promette: "Daremo tutto per il nostro sogno"

L'Insieme Formia è uscita sconfitta nell'andata dei quarti di Coppa Italia, fase Nazionale, contro il Campobasso. Capitan Viscovich, sui social, ha suonato la carica, ringraziando i tifosi per il supporto.

"Ieri, dopo una sconfitta in casa, siamo usciti dallo stadio applauditi, incoraggiati, spinti a continuare a lottare. Questo mi riempie di orgoglio, perché siamo stati noi a ricevere tutti i colpi di una retrocessione, e in sette mesi abbiamo riportato l'entusiasmo a una piazza, contagiando quella voglia di vincere, nonostante non saremo i migliori, i più forti, i più apprezzati, siamo riusciti a creare una squadra che dà tutto su tutti i campi e contro qualsiasi rivale... E ieri abbiamo avuto il nostro premio, non il risultato sportivo (che è il più importante) ma l'applauso sincero nella sconfitta, riconoscimento a chi lascia anima e cuore... Continueremo a dare tutto per il nostro sogno, che visto quello che succede allo stadio, è anche il sogno di una città... E siamo convinti che sia possibile!"