Insieme Formia, Viscovich: "Coppa Italia? Ci vorrà un'impresa ma possiamo farcela"

Una sconfitta che non preclude nulla quella dell'Insieme Formia contro il Budoni, in Coppa Italia, nella fase nazionale. I pontini proveranno a ribaltare il risultato al ritorno, mercoledì prossimo, in casa. Capitan Viscovich, ai microfoni di Gazzetta Regionale, ha parlato così: "Siamo usciti sconfitti ma consapevoli della nostra forza, mercoledì ci vorrà un'impresa ma sappiamo che possiamo farcela, la gara contro il Sora nella fase regionale ce lo insegna. Siamo molto fiduciosi, insieme ai nostri tifosi possiamo andare avanti".

Prima della Coppa Italia, però, testa al campionato: domenica c'è il Ferentino. Lo sa bene il capitano: "Siamo già con la testa alla partita di domenica, crediamo ancora nel secondo posto anche se abbiamo dieci punti di ritardo. Peccato aver perso con il Vicovaro con cui non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. La nostra è una squadra che punta a vincere sempre, con il Ferentino sarà una gara tosta ma ci stiamo preparando. Solo dopo penseremo al ritorno con il Budoni".