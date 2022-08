Zanchetta: "All'Aprilia per crescere ed imparare"

Tra i nuovi giocatori in rosa nell'Aprilia, anche il trequartista classe 2005 Leonardo Zanchetta, che arriva in prestito dalla Lazio. Queste le sue prime parole da giocatore delle Rondini: “Sono molto felice di far parte di questa squadra e di giocare con giocatori adulti, con esperienza e che possono insegnarmi molto e farmi crescere dal punto di vista calcistico e umano. Dall’inizio della preparazione ho notato subito un ritmo decisamente più alto a cui non ero abituato, ma che ora sto gestendo molto bene. Da questa avventura mi auguro di riuscire a trovare il mio spazio e fare del mio meglio dando intero supporto alla squadra. Ringrazio il Presidente, il direttore sportivo Stigi e il direttore generale Angelocore per l’opportunità che mi stanno dando nonostante la mia giovane età”.