Terracina, il preparatore Zizzi suona la carica: "Pronti al derby, sarà una battaglia"

Michele Zizzi, preparatore atletico del Terracina, parla del match pareggiato contro la Pro Calcio Tor Sapienza, con qualche rammarico di troppo: "Quando pareggiano all'ultimo, a dieci secondi dalla fine, non stai bene. Soprattutto sentire il silenzio negli spogliatoi, dispiace. Abbiamo fatto l'ennesima buona prestazione, la vittoria poteva essere solamente per noi. È stata una disattenzione, ne concediamo poche ma questa è stata fatale. Il primo tempo è stato di studio, dovevamo capire bene come girare a centrocampo. Una volta prese le misure li abbiamo schiacciati lì. Quando poi non riesci a far gol, devi non subirlo. Vediamo però sempre il bicchiere mezzo pieno".

"Sfrutteremo gli allenamenti per recuperare le energie fisiche e mentali. Pronti a carichi per il derby di mercoledì, sarà un'altra battaglia con un aspetto mentale importante".