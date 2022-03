Pesca, "Canna da Natante a coppia": a Terracina il Campionato Provinciale FIPSAS

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Si è svolto domenica 6 marzo il Campionato Provinciale FIPSAS "Canna da Natante a coppia" nello spazio di mare antistante il porto di Terracina (Secca di San Francesco). Al via 20 equipaggi in rappresentanza delle Associazioni Sportive Dilettantistiche della Provincia di Latina. Successo per la Città di Terracina che piazza ben 2 equipaggi sul podio con l'ASD Monster Hunter: 1 posto per Di Ponzio Pietro e Di Girolamo Gino e 3° posto per Giuliani Roberto e Lamberti Giovanni. Un meritato 2 posto è stato conquistato dalla ASD AC FISHING BIG GAME di Formia con Orgera Silvio e Testa Alessandro.