Top Volley Cisterna, altro rinvio per il coronavirus: slitta la gara con Vibo Valentia

Altra partita rinviata a causa del coronavirus per la Top Volley Cisterna, dopo quella dell’8 novembre in casa della Lube. La Lega Pallavolo serie A ha comunicato anche lo spostamento della gara del campionato di Superlega tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Top Volley Cisterna in programma il 15 novembre prossimo.

“Secondo il protocollo - spiega la società pontina - la gara è rinviata a data da destinarsi a causa della positività al Covid-19 di ‘più di tre atleti della squadra ospite’”. Ricordiamo, infatti, che i membri del gruppo squadra della Top Volley risultati positivi sono cinque; “sono in buone condizioni di salute e stanno osservando il periodo di quarantena” fanno sapere dalla società.