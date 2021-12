Eccellenza Lazio Girone C: le gare della 13esima giornata

L'Eccellenza Lazio, Girone C, torna in campo per la 13esima giornata. Il Terracina sarà impegnato sul campo del Paliano, nel match in calendario alle ore 11. L'Atletico Lazio sfiderà il Gaeta alle 11.00. Sempre allo stesso orario, in campo anche Pontinia e Audace 1919. 'Derby' pontino tra Itri e Vis Sezze, in programma alle 11.15.

IL PROGRAMMA DELLA 13ESIMA GIORNATA

Arce - Città di Monte San Giovanni Campano ore 11

Città di Anagni - Sora ore 11

Morolo - Lupa Frascati ore 11

Pol. Città di Paliano - Terracina ore 11

Pontinia - Audace 1919 ore 11.00

Atletico Lazio - Gaeta ore 11.00

Itri - Vis Sezze ore 11.15

Colleferro - Ferentino Calcio ore 11.15