Red Bull Street Style, la giovanissima di Latina Anastasia Bagaglini supera la prima selezione

Il calcio freestyle è l'arte di eseguire acrobazie mozzafiato con un pallone da calcio e il Red Bull Street Style è l’evento più importante al mondo per questa disciplina che combina una creatività fuori dal comune. A dare ancora più valore alla competizione è la sua giuria, che in passato è stata composta da leggende come Roberto Carlos, Fabio Cannavaro, Edgar Davids.

Tra gli italiani che hanno già superato la prima fase c’è anche la freestyler di Latina, Anastasia Bagaglini. La giovane atleta ha iniziato a praticare calcio freestyle quattro anni fa e quella che all’inizio era la sua passione oggi è diventato un vero e proprio lavoro. “Il Red Bull Street Style – ha dichiarato Anastasia – è la gara più importante al mondo. Le mie aspettative sono sicuramente alte avendo visto già le precedenti edizioni. Mi piacerebbe continuare a lavorare con il freestyle e fra i miei progetti c’è quello di continuare a gareggiare in gare quali europei e mondiali”.

Attualmente Anastasia Bagaglini è impegnata nella seconda fase del torneo che si concluderà il 10 agosto. Dopo oltre un decennio che ha visto le finali mondiali del Red Bull Street Style svolgersi nei cinque continenti, quest’anno, per la prima volta, il Campionato del Mondo di freestyle si svolgerà interamente online tramite il sito redbullstreetstyle.com La fase finale, alla quale accederanno 16 uomini e 8 donne, sarà trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo nei prossimi mesi, con la speranza di vedere tra le protagoniste anche la giovane freestyler di Latina.