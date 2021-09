Il comune di Fondi è ufficialmente “European City of Sport 2023”.

Fondi è ufficialmente “European City of Sport 2023”. Una conferma arrivata con una nota a firma del presidente di Aces Europe, Francesco Lupattelli, il quale ha sottolineato come siano stati riscontrati molti degli obiettivi importanti per la Federazione, integrazione e promozione dell'attività sportiva come mezzo per migliorare la salute della popolazione in primis.

I commissari, che per due lunghi e intensi giorni, hanno valutato la città visitando le strutture e i siti naturalistici in cui è possibile praticare attività sportiva, visionato il dossier e il video di presentazione, incontrato le associazioni e le società del territorio, hanno espresso in queste ore il proprio giudizio conclusivo conferendo ufficialmente il prestigioso titolo alla città di Fondi.

"Questo riconoscimento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – è motivo di orgoglio per l’intera città. Si tratta dell’inizio di un percorso volto a promuovere sempre più l’attività fisica tra la popolazione e a migliorare la qualità della vita mediante la pratica sportiva; un percorso che culminerà nel 2023 con competizioni e grandi eventi sportivi. Si tratta quindi non di un premio ma di un’occasione che l’intera città deve sfruttare, facendo gioco di squadra, per rendere possibile quel salto di qualità che potrebbe davvero fare la differenza. Un sentito ringraziamento ai commissari che hanno dato a Fondi questa opportunità e a tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno collaborato alla candidatura".