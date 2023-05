Trofeo della legalità in occasione dell'anniversario della strage di Capaci: vince la polizia

E' stata la polizia di Stato ad aggiudicarsi il Trofeo della Legalità a Fondi, al termine di un torneo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. La squadra dei blu ha sconfitto prima la Municipale 4 a 0 (squadra degli azzurri) per poi sfidare quella della guardia di finanza (squadra dei verdi) che aveva a sua volta battuto i carabinieri (squadra dei rossi). Dopo i primi 30 minuti di gioco finiti 2 a 2, i successivi rigori (3 a 2) hanno portato al trionfo della polizia.

"Una splendida mattinata all'insegna dello sport e della legalità" è stato il commento del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che, insieme all'assessore Fabrizio Macaro, ha premiato tutte le formazioni scese in campo. Il dirigente del commissariato Franco Pellegrino che ha portato i saluti del questore di Latina e ringraziato tutti per l'iniziativa. Grande apprezzamento anche da parte del capitano della compagnia di via Terruto Diego Lauretti, e del tenente Emilio Mauriello, presenti per portare un saluto alla città, incoraggiare le rispettive squadre e fare il tifo per la legalità inieme agli studenti della città di Fondi, numerosissimi sugli spalti.

Jessica Will e Pamela Guercio, della Vis Calcio a 5 femminile che milita in serie A, si sono invece occupate dell'arbitraggio. L'iniziativa è stata organizzata martedì 23 maggio in occasione del 31esimo anniversario della Strage di Capaci ed è stata fortemente voluta dal prefetto Maurizio Falco e dal questore di Latina Raffaele Gargiulo. L'evento, organizzato dal Comune di Fondi, è stato promosso nell'ambito del programma "Fondi città europea dello sport 2023".