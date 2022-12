Calcio, va al Grassi di Latina la seconda edizione del Torneo dei Licei di Roma

Latina espugna la Capitale. È il Liceo Grassi ad aggiudicarsi la seconda edizione del “Torneo dei Licei di Roma” di calcio, ideato e organizzato dalla Polisportiva dell'Università degli Studi Link con il patrocinio del Coni, della Regione Lazio e di Roma Capitale. Al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa sono stati i calci di rigore per decidere la finalissima con il Liceo De Sanctis, dopo che il tempo regolamentare si era concluso 1-1. Una sfida equilibrata, così come tiratissime sono state quasi tutte le partite che hanno coinvolto 12 istituti superiori e oltre 200 ragazzi, che per tre giorni si sono sfidati in una serie di incontri da 30 minuti fino ad arrivare alla “final four”, che ha coinvolto anche il Liceo Majorana, finalista nella prima edizione ma questa volta battuto in semifinale, sempre ai rigori, dal Liceo De Sanctis, e il Liceo Righi, sconfitto 3-0 dal Liceo Grassi di Latina.

Ad aderire alla manifestazione sono stati anche il Liceo Pasteur, campione in carica, l'Istituto di Istruzione Superiore Federico Caffè, la Scuola Paritaria San Giovanni Battista, l’Istituto Tecnico Industriale Statale Giovanni XXIII, l’Istituto Tecnico Commerciale Arangio Ruiz, l’Istituto Tecnico Industriale Faraday di Ostia, l’Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Tor Carbone e l’Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301.

La cerimonia di premiazione sarà ospitata dall’Università degli Studi Link nel mese di gennaio