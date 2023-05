Insieme Formia, Durazzo: "Vincere la Coppa Italia è stato incredibile. Meritavamo un finale migliore"

Con un messaggio postato sui propri canali social, Giovanni Durazzo fa un bilancio della stagione giocata con la maglia dell'Insieme Formia e conclusa con una sconfitta sul campo del Sora. I pontini hanno messo in cassaforte una Coppa Italia d'Eccellenza ma il percorso in campionato, più di una volta ha lasciato l'amaro in bocca. Le parole dell'attaccante:

"E anche quest’anno calcistico è giunto al termine. Quest’anno rispetto a tutti gli altri è stato speciale, ho avuto la fortuna di fare parte di una famiglia internazionale, persone che ci hanno messo sempre il cuore. Ho avuto anche la fortuna di vedere un fenomeno dal vivo come Gabionetta. Vincere la Coppa Italia poi è stata un cosa incredibile, e farlo con questo gruppo lo ha reso ancora più bello. Ringrazio chi mi ha aiutato quando stavo per mollare, un ringraziamento speciale va anche al mio capitano Viscovich, ho imparato tanto da lui, almeno ci ho provato, soprattutto ho pianto e gioito con i suoi discorsi meravigliosi. Meritavamo un finale di stagione migliore, ma è andata così. Sarò sempre grato a questo gruppo che mi ha lasciato tanti ricordi e tante emozioni che non dimenticherò mai".