Karate, dopo l’estate si riparte: riprendono i corsi nella palestra Shibumi dojo a Latina

Al via da martedì 14 settembre; si parte con la lezione di prova nella struttura di via dei Romani, 7

L’estate sta per terminare, e i bambini e i ragazzi del karate si preparano a tornare sul tatami. Le porte della palestra Shibumi dojo in via dei Romani 7 a Latina riapriranno da martedì 14 settembre per accogliere gli atleti che, dopo qualche mese di pausa, sono pronti ad un nuovo anno e quelli che invece per la prima volta vogliono abbracciare questa disciplina. Sport completo, infatti, il karate favorisce uno sviluppo psico-fisico equilibrato e completo stimolando la coordinazione e le capacità motorie; aiuta a socializzare, ma anche a rispettare le regole e ad imparare la disciplina.

La riapertura dei corsi

Si parte, come detto, martedì 14 settembre nella palestra Shibumi dojo dove il settore del karate sportivo , aperto ai bambini e ragazzi dai 5 anni in sù, è sotto la supervisione del team Fitness Montello tramite gli insegnanti Luisa Frighi e Ivan Rosa. Proprio per il pomeriggio di martedì dalle 17 alle 18 è fissata una lezione di prova riservata ai principianti. Per tutto l’anno, poi, si prevede una suddivisione dei corsi per giorni ed orari per garantire un lavoro diversificato alle varie categorie di atleti.

La palestra

La palestra di via dei Romani, in cui si svolgono puramente arti marziali e che oltre al karate ospita diverse scelte per bambini e ragazzi, è perfettamente organizzata per svolgere i corsi in allineamento con le normative anti Covid 19. Per l’ingresso è necessario indossare la mascherina ed esibire il proprio green pass se di età superiore ai 12 anni. Sono a disposizione dispenser di disinfettante mani in ogni angolo della palestra e gli insegnanti si occupano dell’igiene degli spazi sanificando a fine lezione l’area di lavoro utilizzata.

Gli insegnanti

I due insegnanti Luisa Frighi e Ivan Rosa supervisionano il lavoro del team Fitness Montello. Luisa Frighi, chinesiologo-posturologo, è stata atleta agonista nazionale dal 2006 al 2018; durante la sua carriera ha conquistato due ori mondiali, un oro europeo nel kata individuale e diversi podi internazionali sia nel kata che nel kumite ed è stata compionessa europea a squadre (kata nel 2012). Anche Ivan Rosa è stato atleta agonista nazionale dal 2013 al 2019. Ha vinto un oro europeo e uno mondiale nel kata a squadre, un oro mondiale nella specialità kata individuale (2019); anche per lui diversi podi internazionali sia nel kata che nel kumite individuale e a squadre.

Gli atleti

Nel corso degli anni sono stati diversi i giovani atleti della rappresentativa karate del Fitness Montello si sono distinti nel corso di diversi eventi agonistici regionali e nazionale. Ora si torna in palestra per gli allenamenti, nella speranza da parte di tutto il team di tornare presto a gareggiare.