Latina Calcio, altri tre nuovi giocatori si aggregano al gruppo

Altri tre nuovi giocatori si sono aggregati al gruppo del Latina Calcio 1932 che, diretto da mister Scudieri, ha iniziato il ritiro lo scorso 3 agosto. Filippo Vinacri, Simone Di Bartolomeo e Gianni Calagna andranno ad infoltire la pattuglia degli “under”. Autorizzati ora ad allenarsi nel club nerazzurro dalla propria società, potranno formalizzare l’ingaggio non prima del prossimo primo settembre in quanto tesserati della Ternana in serie C.

I tre nuovi giocatori

Filippo Vinacri, difensore centrale classe 2002 più volte convocato in Nazionale Under 17 di Lega Pro.

Simone Di Bartolomeo, classe 2001attaccante romano cresciuto nelle giovanili della Roma

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gianni Calagna, classe 2001 nato a Partinico (sicilia) Ala destra cresciuto nelle giovanili del Brescia.