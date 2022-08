Latina, Carletti e Tessiore firmano la sesta vittoria del precampionato

Sesta vittoria su sei uscite estive per la squadra di Di Donato. Ultima in ordine di tempo è stata Latina - Sora di fine agosto, ad una settimana dall?inizio dei rispettivi campionati di Lega Pro ed Eccellenza. Squadre entrambe proiettate verso campionati da protagonisti, che hanno testato condizione e tattica. Prevale il Latina, vittoria maturata nel primo tempo. Fa bella figura il Sora, che conferma in organico qualità e individualità di altro palcoscenico.

Al Francioni l?inizio è proprio degli ospiti, che creano grattacapi con Maggese e Tozzi, centravanti il quale dopo 8 minuti impegna dalla distanza Tonti, pronto alla deviazione in angolo. Dal corner l?ex Corsetti trova la testa di Costantini, inzuccata a lato in completa solitudine.

Un sinistro sul fondo di Andrea Esposito stimola il Latina, che fa gol al 12?. Una buona trama in velocità si conclude con il rimpallo fortuito, sfruttato da Carletti ad un metro dalla linea di porta. A seguire una magia di Margiotta in area smarca Teraschi, anticipato sul più bello. A metà primo tempo Corsetti calcia la punizione, che Tonti deve necessariamente accompagnare in calcio d?angolo. Minuto 34, Tessiore dalla sinistra di accentra e calcia il destro che vale il raddoppio pontino. Prima dell?intervallo destro al volo di Teraschi sull?esterno della rete.

Ritmi più blandi nella ripresa, cambi in serie ed un paio di altre opportunità per il Latina, ma sia il capitano Andrea Esposito che Di Livio si vedono negare il gol da Mascolo. Adesso testa e gambe proiettate al debutto del 4 settembre. Due trasferte in programma. Il Latina va a Foggia, il Sora ad Itri.

Tabellino

Latina Calcio 1932: Tonti (13? st Cardinali), Esposito Ant. (1? st Di Mino), Giorgini (1? st Esposito And.), Amadio (1? st Sannipoli), Carletti (13? st Fabrizi), Tessiore (13? st Barberini), Celli (37? st Nori), Bordin (13? st Di Livio), Cortinovis (37? st Bersaglia), Teraschi (13? st Carissoni), Margiotta (13? st Rossi). A disp.: Vona. All.: Di Donato

Sora Calcio 1907: Simoncelli (1? st Mascolo), Fumagalli (25? st Ruscetta), Sganzerla, Camara, Costantini, Giorgi (31? st Cialone), Pagliaroli (23? st Arduini), Jammeh (30? st Prati), Tozzi (23? st Beugre), Corsetti (23? st Di Stefano), Maggese (8? st Paolucci). A disp.: Perruzza, Tomasco, Casali. All.: Ciardi

Marcatori: 12? pt Carletti, 34? pt Tessiore

Ripresa

Stilata la tabella di marcia in vista del match allo stadio Pino Zaccheria contro il Foggia, domenica 4 settembre alle ore 20.30. I nerazzurri torneranno in campo nella giornata di martedì 30 agosto per una sessione di allenamento pomeridiana presso i campi della ex Fulgorcavi. Mercoledì 31 agosto, invece, saranno impegnati in un allenamento mattutino.

Giovedì primo settembre, l?ultima sgambata contro la squadra Primavera sempre presso la ex Fulgorcavi. Lo staff tecnico ha poi fissato altri due allenamenti mattutini per le giornate di venerdì e sabato 2 e 3 settembre.