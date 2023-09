Danzarte: il centro inaugura i suoi spazi rinnovati. Al via i nuovi corsi e master class

Danzarte inaugura i suoi nuovi spazi a Latina, in Largo Marcantonio Cesti 11, nel quartiere Nascosa, nella giornata di sabato 9 settembre, a partire dalle 17. Nei locali rinnovati L'Asd Danzarte di Margherita e Benedetta Catone propone al pubblico, nel giorno dell'inaugurazione, la sperimentazione di una serie di nuove attività, come i laboratori di Riflessologia plantare (Debora Greco) e Arte Terapia (Sabrina Viola), brevi sessioni di massaggio Ayurvedico (Roberto Boschini). Alle 19 Meditazione Vipassiana con John Angelori e Massaggio sonoro con Daniela Gruber, fino al cerchio di chiusura.

L'Ad Danzarte nasce più di quindici anni fa, come scuola di Danza, facendo già all’epoca la differenza in termini di format di studio per gli allievi. Negli anni si evolve poi, grazie all’integrazione delle numerose esperienze formative, in ambiti didattici che iniziano ad andare oltre la danza e abbracciano l’arte e le discipline olistiche, come lo yoga, il pilates, il reiki. "L’incontro, la condivisione e la collaborazione con altri professionisti del panorama artistico ed olistico nazionale, danno vita all’idea di creare nuovi spazi all’interno del centro artistico Danzarte - spiegano in una nota le due sorelle, Margherita e Benedetta Catone - dedicando un’area alla realizzazione del centro olistico, e realizzando nuovi format di studio per la scuola di Danza, integrando la tecnica all’arte terapia per stimolare una performance estremamente personale. Ecco perché il nome Danzarte - Movimenti Fluidi: una 'contaminazione' di discipline con la missione di accompagnare ogni allievo, di ogni età, in un vero e proprio viaggio interiore, attraverso il movimento, l’arte, il suono e l’energia".

Nel nuovo anno che sarà inaugurato domani sarà possibile frequentare corsi di singole discipline, ma anche approfondire alcune aree attraverso un calendario di Master Class tematiche, oltre a frequentare veri e propri corsi di formazione che abiliteranno a operare nel settore. Fra le discipline proposte: Centro Olistico: Yoga, Pilates, Meditazione Vipassana, Teatro Danza Adulti; Ginnastica e Movimento: Pilates Barre, Fitness e Tonificazione, Danza Classica, Danza Moderna, Arte Terapia & Movimento Creativo, Hip-Hop. Per gli incontri individuali: Raiki, massaggio sonoro, Gyrotonic, Riflessologia Plantare, Fiori di Bach, Yoga e Pilates.