Napoli campione d'Italia, la festa si scatena anche a Latina

Pochi minuti dopo il fischio finale dell'arbitro che ha decretato la conclusione della partita anche nel capoluogo pontino si è scatenata la festa per la vittoria partenopea. Terzo scudetto per il Napoli dopo 33 anni di attesa, che ha mandato in visibilio i tanti napoletani e tifosi residenti a Latina.

Una gioia incontenibile che ha portato centinaia di persone a riversarsi in Piazza del Popolo con striscioni e bandiere mentre per le strade del centro sfilava il carosello di auto con clacson e trombette. Una piccola Napoli al centro di Latina, con tanto di fuochi d'artificio esplosi in molti quartieri della città. La festa è proseguita fino a tarda notte.