L'Italia vince gli Europei: esplode la festa anche a Latina, migliaia di tifosi in piazza

La nazionale azzurra di calcio batte l'Inghilterra ai rigori ed è campione d'Europa. Poco prima della mezzanotte, mentre a Wembley lo stadio inizia a svuotarsi, l'Italia può festeggiare una meritata vittoria e anche Latina viene subito invasa dai tifosi che si riversano in strada e per le vie del centro. Clacson e cori, canti, musica e trombette, caroselli con le auto e urla fuori dai finestrini e poi migliaia di persone di ogni età che a piedi attraversano il centro per raggiungere piazza del Popolo e piazza della Libertà.

Un fiume di cittadini, tanti giovanissimi ma anche famiglie con bambini al seguito, festeggia indossando la maglia azzurra o sbandierando il tricolore in un clima di festa va avanti fino a tarda notte. Anche il sindaco di Latina non rinuncia a scendere e lo fa indossando la maglia dei mondiali dell'82, quando, sempre l'11 luglio, la nazionale conquistò la Coppa del Mondo. "Con la polizia di Stato e la polizia locale - commenta il sindaco Damiano Coletta sul suo profilo Facebook postando una foto - E con addosso la maglia dei mondiali dell'82. A Latina si festeggia ma la situazione è sotto controllo. Bello vedere i miei concittadini e le mie concittadine così felici"

I festeggiamenti non sono mancati anche in altri centri della provincia, da nord a sud del territorio pontino.