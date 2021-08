Olimpiadi di Tokyo, il sindaco Coletta incontra il nuotatore Matteo Ciampi

L'atleta di Latina accolto in Comune insieme alla delegata del Coni Alessia Gasbarroni

Come annunciato, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha incontrato in Comune Matteo Ciampi, il giovane nuotatore del capoluogo volato a Tokyo e reduce dalla conquista del quinto posto alle Olimpiadi nella staffetta 4x100 stile libero. Il primo cittadino lo aveva invitato in Comune una volta tornato dai Giochi Olimpici e ieri lo ha accolto, insieme alla delegata del Coni Alessia Gasbarroni, si è complimentato con lui e gli ha consegnato una targa.

"Abbiamo reso omaggio al nostro concittadino Matteo Ciampi - ha dichiarato il sindaco - primo latinense a partecipare alle Olimpiadi e a disputare una finale. Grande Matteo, siamo orgogliosi di te".