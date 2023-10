Latina si trasforma in “un’isola dello sport”

Latina città a vocazione sportiva. Si sono concluse ieri le iniziative in programma nel capoluogo per la “Settimana europea dello sport” e finalizzate al miglioramento della qualità di vita dei cittadini, e già la città si prepara a ospitare una nuova iniziativa.

“Il calendario di eventi – dichiara l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – organizzati dall’amministrazione comunale ha riscosso un grande successo. In centinaia hanno partecipato alle variegate iniziative dedicate a tutte le discipline sportive e pensate per ogni fascia di età, rendendo il centro storico palcoscenico di proposte che hanno permesso a tutti di avvicinarsi al mondo dello sport. Come anticipato, l’evento conclusivo si terrà il 14 ottobre con la passeggiata del Fair Play che partirà da Largo del Fair Play al parco San Marco, dedicata all’inclusione. È stata scelta una data lontana dagli altri eventi, per permettere a più persone, provenienti anche da fuori città, di poter organizzarsi per tempo e partecipare”.

Terminato questo ciclo di eventi, Latina si appresta ad ospitare un’altra iniziativa: la terza edizione dell’evento denominato “Isola dello Sport”, che si terrà nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 ottobre. L’accoglimento della richiesta di patrocinio presentata dall’Opes Latina è stato formalizzato con una delibera di giunta su indirizzo dell’assessore al ramo.

“L’evento ‘Isola dello Sport’ – dichiara Chiarato - è un concentrato di diverse attività, dalle più tradizionali come il calcio, il basket, il volley, il ping pong, per finire con la danza, le arti marziali e tantissime ancora. Un'occasione unica per divertirsi e mantenersi in forma, da vivere da soli o condividere con amici. Un’opportunità per sperimentare tanti sport, avendo anche la possibilità di affidarsi ad un personal trainer. Una gigantesca palestra outdoor all'insegna dello sport e dell'attività fisica più variegata e alternativa”.

Gli eventi saranno realizzati anche in collaborazione con l’Asd In Corsa Libera che inaugurerà la due giorni con la seconda edizione della CSC Student Marathon, corsa podistica che coinvolge studenti delle classi elementari, medie e scuole superiori ed università, con il coinvolgimento delle Associazioni “Fair Play” e “Special Olympics Italia”. La particolarità dell’evento consiste, inoltre, nella formula regolamentare strutturata in modo da supportare gli ambienti scolastici, oltre che nella messa in palio di numerosi premi dai 500 fino ai 1.500 euro, sotto forma di materiale didattico, materiale tecnico, noleggio pullman e materiale per l’igiene, che saranno assegnati in base alle classifiche finali. Saranno previsti inoltre convegni sui temi della “Riforma dello Sport” e della “Corretta Alimentazione”, che coinvolgeranno esperti del settore che sapranno mettere a disposizione le loro competenze per aggiornare il comparto sportivo e tutti coloro che vorranno partecipare.

“La ‘Settimana europea dello sport’ che si è appena conclusa – ha dichiarato il Sindaco Matilde Celentano - e l’evento ‘Isola dello sport’ previsto per il prossimo weekend promuovono gli stessi valori, che sono quelli del benessere fisico e dell’inclusione. Uguaglianza e stili di vita sani sono obiettivi che quest’amministrazione ha a cuore e che intendono sottolineare la centralità dello sport come elemento fondamentale per la salute, il benessere sociale e la crescita individuale. Allo stesso tempo, eventi di questo tipo permettono al centro storico di animarsi e diventare attrattivo per tutti i cittadini. Su questa linea l’amministrazione intende procedere”.