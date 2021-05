Mezza Maratona di Latina: le strade chiuse domenica 16 maggio

Si corre domani, domenica 16 maggio, la Mezza Maratona di Latina, slittato da novembre a causa della pandemia. Per consentire il regolare svolgimento in sicurezza della competizione il Comune di Latina ha disposto l’interdizione della circolazione veicolare in corrispondenza dell’area interessata dalla gara.

Nello specifico è interdetta la circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso: Via Botticelli, Viale Michelangelo, Via XXI Aprile, Via delle Medaglie d’Oro (attraversamento Parco Falcone - Borsellino), Piazza della Libertà, Via Diaz, Piazza del Popolo, Via Duca del Mare, Piazzale Prampolini, Via Volturno, Via Garigliano, Via Padre Sant’Agostino, Via del Lido, Str. Litoranea, Via Casilina sud, Via Lungomare, Capoportiere, Via del Lido, Via Modigliani, Viale De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Tucci, Via Rossetti, Via Michelangelo, Via Botticelli.

L'interdizione alla circolazione partirà dalle 8.30 fino alle 12 del giorno 16 maggio, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti e comunque sino al termine della gara. L'accesso è ovviamente consentito a forze dell’ordine, mezzi di soccorso e autorizzati.