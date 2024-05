Premiati i campioni italiani di autocross e la Fairplay school

La sindaca di Latina Matilde Celentano e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, insieme al delegato ai grandi eventi Alessandro Marfisi, hanno premiato nei giorni scorsi eccellenze dello sport che si sono distinte nel corso del 2023 portando alto il nome di Latina.

I primi ad essere ricevuti sono stati i campioni italiani di autocross (velocità su terra) Emanuele e Angelo Consoli, che nel 2023 si sono imposti come primi assoluti nella categoria super buggy. A loro è stata consegnata una targa e una medaglia. Poi è stata la volta della Fairplay school, associazione riconosciuta dal Coni come “benemerita”. L’organizzazione svolge attività di carattere sociale e culturale, concedendo ampio spazio all’inclusione e allo sport per tutti. Alla cerimonia hanno preso parte i cofondatori dell’associazione, il presidente Marco Ghirotto e Luca Zavatti, e tutti i giovani atleti della scuola calcio. A ciascuno di loro è stata consegnata una medaglia e alla Fairplay una targa.

“La nostra amministrazione ha voluto, in più occasioni, dare rilevanza al mondo sportivo premiando chi, grazie al proprio talento e ai propri sacrifici, ha dato lustro alla città di Latina – ha dichiarato Celentano -. Con le stesse motivazioni nella giornata di oggi abbiamo voluto incontrare e omaggiare i due campioni italiani Emanuele e Angelo Consoli e l’associazione Fairplay school che ha un ruolo fondamentale nell’inclusione sportiva nel territorio di Latina”. “La nostra intenzione è quella di dimostrare la vicinanza dell’amministrazione a chi ha svolto percorsi di sacrificio e impegno in ogni attività – ha affermato poi l’assessore Andrea Chiarato -. Gli atleti premiati oggi sono l’emblema dei valori che intendiamo promuovere: la tenacia nel raggiungere i risultati auspicati, ma soprattutto il rispetto, l’inclusione e la lealtà, alla base di ogni competizione sportiva e della vita”.