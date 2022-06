Sport dal mare alla collina, presentata la quarta edizione di X Summer

Dal mare in collina, passando per isole fino al 21 settembre. Una quarta edizione di X Summer pronta ad abbracciare tutto il territorio pontino. Presentato all'Hotel Tirreno di Latina il contenitore di eventi sportivi dell’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo di Latina. Tantissime discipline diverse in vetrina.

"L’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo è sempre molto attento e aperto alle società, con l’obiettivo di fornire supporto alle società sportive e, allo stesso promuovere l’attività sportiva unendola alla valorizzazione del territorio» ha chiarito Angelo Conti, vice presidente vicario Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha sottolineato l’importanza di X Summer: «La pandemia di Covid ha indubbiamente lasciato strascichi ma è evidente che sta crescendo nuovamente l’interesse e la curiosità in ambito turistico: tutti questi eventi sportivi devono farci ragionare in un’ottica di ‘sistema di costa’, una visione che possa creare sistema e coinvolgere una serie di realtà locali creando benefici importanti per il territorio".

X Summer è passato dai canonici 40 giorni a un periodo di tempo più lungo, dal 21 giugno al 21 settembre.

"Inclusione e sport unito al territorio che va dal nord al sud della provincia, questo è X Summer, che quest’anno non è solo mare ma ci saranno una serie di manifestazioni organizzate dalle società dell’Osservatorio che coinvolgeranno gli appassionati unendo lo sport al turismo sportivo: oltre a Latina verranno coinvolte anche Cisterna di Latina, Gaeta, Norma, Terracina, Fondi e altri comuni che si stanno aggiungendo" ha aggiunto Matteo Sperduti, direttore generale dell’Osservatorio.

"La quarta edizione vede un calendario pieno di eventi con tante associazioni che si avvicinano a questa realtà per fare rete e creare un sistema virtuoso - spiega Annalisa Muzio, delegata allo sport del Comune di Latina - siamo tutti uniti dalla semplice passione per lo sport con l’idea di valorizzare il territorio: l’attività svolta nel corso degli anni ha funzionato e questo lo si vede anche dal fatto che le società che si sono avvicinate provengono da tutto il territorio e di questo siamo molto contenti. Ci sarà anche molta inclusione perché verranno coinvolte anche società che svolgono un importante ruolo sociale nel sostegno alle persone con disabilità".

Nel corso della conferenza ha preso la parola anche Maurizio Granata, capo di gabinetto della Provincia di Latina, che ha portato i saluti del presidente Stefanelli ponendo l’accento sull’importanza della valorizzazione della provincia di Latina attraverso lo sport e il turismo sportivo.

L’ente di promozione sportiva Asc Sport è presente in X Summer con una serie di eventi. Così Gianluca Marchionne, presidente provinciale di Asc: "Saremo a Latina nel prossimo fine settimana con un evento di beach water polo e poi a Terracina; il 16 e 17 luglio, con il Centro Nuoto Latina e Beach Water Polo con la pallanuoto nell’acqua di mare, senza dimenticare gli eventi di beach volley; la 12 ore di nuoto per beneficenza a Latina abbinata alla raccolta fondi; Escape From Santo Stefano, manifestazione di nuoto in acque libere di 3 km nelle acque di Ventotene".

Cresce l’attesa, inoltre, per il 18 settembre quando si celebrerà la giornata dello SPORT CITY DAY che si svolgerà in contemporanea in 21 comuni d’Italia: le piazze della città saranno piene di sport e manifestazioni sportive.

Programma X Summer (il programma verrà ulteriormente integrato di altri eventi nei prossimi giorni)

Il calendario

Tutta l’estate, il martedì e il giovedì, yoga postulare al parco San Marco

25/26 giugno - Latina Beach Water Polo (1a tappa), Lido di Latina, torneo di pallanuoto Under 12

25 giungo - Kingone Padel torunament, Camping Le Dune, Fondi

6 luglio - X Summer fitness day, al Premier Sporting Club Fit Outdoor

9 luglio - Cicloturistica Tirreno Adriatica - Latina/Pescara

16/17 luglio - Swimming Paradise, traversata di nuoto da Punta Stendardo alla spiaggia di Serapo (Gaeta)

16/17 luglio - Latina Beach Water Polo, torneo di pallanuoto per adulti alle Rive di Traiano, Terracina

16 luglio - X Summer comune di Norma

16 luglio - Kingone Padel Tournament al Centro Sportivo Il Boschetto di Latina

17 luglio - beach volley tournament alle Rive di Traiano, Terracina

23 luglio - Le Swim, 12 ore di beneficenza di nuoto presso la piscina comunale di Latina

7 agosto - Beach tennis tournament presso l’Hotel Mediterraneo di Latina.

4 settembre - Escape from Santo Stefano, gara di nuoto in acque libere a Ventotene

10/11 settembre - Campionato regionale di nuoto Asc propaganda e master presso le piscine comunali di Latina