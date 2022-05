Festa dello Sport per il weekend pontino: la carica dei mille alla Mezza Maratona di Latina

E’ stato ancora lo sport il protagonista del fine settimana nel capoluogo pontino: dopo la Csc Student Marathon di sabato, è andata in scena ieri, domenica 15 maggio, la Mezza Maratona di Latina che con i suoi mille partecipanti si piazza tra le prime venti mezze maratone d’Italia ed inserita nell’ambito del fitto calendario di eventi ed iniziative della Festa dello Sport che si è tenuta al Coni. La gara patrocinata dal Comune e promossa da Città Sport e Cultura, è stata organizzata dalla Asd In Corsa Libera del presidente Davide Fioriello.

Un’altra edizione di successo con numeri che sigillano l’evento di Latina come una delle tappe predilette del podismo dello stivale. “Siamo davvero soddisfatti della riuscita della gara – ha commentato il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello –. I miei ringraziamenti al sindaco di Latina Damiano Coletta che ha presenziato alla gara con lo start ufficiale insieme alla delegata Coni Latina Alessia Gasbarroni. Grazie al mio incredibile staff, ai direttori tecnici Antonio Cipullo e Sergio Zonzin, ai giudici, al personale coinvolto, agli sponsor Cantina Villa Gianna, Todis Via Giustiniano, Autoitalia Gruppo Eco Liri, Autoeuropa, Bianchi Assicurazioni, Francia Latticini, Alvi Distributori Automatici, Biolatina. Ma soprattutto un grazie alle società ed i tanti runners accorsi al nostro evento. Siamo fieri -prosegue - di aver portato la Mezza Maratona di Latina ad alti livelli, tra le prime 20 d’Italia e di aver omaggiato Latina con maglie e medaglie dedicate al 90esimo anniversario della sua fondazione. Grazie a tutti, appuntamento al prossimo 14 maggio 2023”.

Tutti i premiati

A salire sul podio maschile della 21,097 km Fidal, Wambua Bernard Musau dell’Atletica Winner Foligno con il tempo di 01.10.13, secondo Bukuru Leonce della Cosenza K42 con 01.10.24, e terzo Kipruto Mike dell’Asd International Security S. con 01.12.07. Per le donne della 21,097 km, prima Kabergei Brigid Jelimo della #Iloverun Athletic Terni con il tempo di 01.19.03, seconda Pantano Arianna della A.S.D. Just Run con 01.30.59 e terza piazza per Ulivieri Cassandra della G.S. Il Fiorino con 01.37.02.

Nella distanza breve dei 7 km vince per gli uomini Pelizza Matteo della Pol. Università Foro Italico che taglia il traguardo in 00.24.39, secondo Carraroli Gabriele della A.S.D. Centro Fitness Montello con il tempo di 00.24.39, terzo Spadaro Fabrizio dell’Asd Atletica La Sbarra che chiude in 00.25.05. Per le donne della 7 km prima Cocco Carla dell’Atl. Colleferro Segni con 00.28.17, seconda Colatosti Chiara della Pol. Atletica Ceprano con 00.31.18 e terza Cozzolino Anna dell’A.S.D. Intesatletica con 00.31.31.

Festa dello Sport a Latina

A dare lo start ufficiale e presente alle premiazioni ufficiali, il Sindaco di Latina Damiano Coletta che fa un resoconto della tre giorni di Festa dello Sport che ha inglobato quest’anno anche la Mezza Maratona di Latina: “È stata un atre giorni bellissima che ha promosso lo sport e la bellezza del nostro territorio. Ne sentivamo tutti il bisogno e la massiccia partecipazione lo ha dimostrato. Complimenti all’Opes – prosegue – complimenti a Davide Fioriello per l’organizzazione sempre attenta anche rispetto alle prescrizioni. Latina si conferma anche per la sua vocazione di un territorio che di fatto si presta allo sport e dobbiamo valorizzarlo”. Alessia Gasbarroni delegato provinciale Coni Latina dichiara: “Una tre giorni sulla scia di un'importante rinascita sportiva post-covid. Voglio ringraziare Davide Fiorello, Daniele Valerio e tutto lo staff Opes per l'importante attività di promozione dello sport sul territorio. Questa festa dello sport ha visto infatti partecipare le associazioni sportive, le famiglie e gli atleti della Mezza Maratona. Inoltre, importante il connubio con la CSC Student Marathon, per la quale ringrazio Riccardo e Stefano Pedrizzi, che ha aggiunto anche la componente studentesca e che devolve parte dei ricavati alle scuole del territorio. Le componenti che deve avere lo sport ci sono state tutte: competizione, divertimento, socialità e solidarietà”. “Bellissimi tre giorni, bellissima la Mezza Maratona di Latina, tanta partecipazione, complimenti a tutto lo staff” ha commentato il presidente comitato provinciale Fidal Latina Giampiero Trivellato. “Complimenti alla macchina organizzativa di Opes Latina e di In Corsa Libera guidate da Davide Fioriello, che ci hanno supportato con la Csc Student Marathon e che con la Mezza Maratona di Latina hanno sugellato un vero successo in termini qualitativi e di partecipazione” ha poi concluso Stefano Pedrizzi, segretario generale di CSC Città Sport Cultura presente alle premiazioni.