Calcio, lutto per la scomparsa di Lamberto Leonardi: il cordoglio del sindaco Coletta

Le parole del primo cittadino di Latina: “Lo ricordo con grande affetto, in quegli anni mi affacciavo alla prima squadra e da lui ho imparato molto"

E’ lutto anche nel capoluogo pontino per la morte di Lamberto Leonardi. All'età di 82 anni il giocatore e allenatore di calcio si è spento a Latina dove alla guida proprio dei nerazzurri nella stagione 1976/77 conquistò la storica promozione in serie C. Oggi lo ricorda anche il sindaco Damiano Coletta.

“Apprendo con estremo dispiacere della scomparsa di mister Lamberto Leonardi, maestro di calcio che a Latina ha lasciato il segno allenando una delle squadre più forti che la nostra città abbia mai avuto. Mister Leonardi è una delle figure sportive più importanti di Latina, a lui sono legati bellissimi ricordi, come la promozione dalla Serie D alla Serie C nel 1977 e la storica ammissione alla prima edizione del campionato di Serie C1 l’anno successivo, quando il Latina vinse una partita storica al Cibali di Catania.

Lo ricordo con grande affetto, in quegli anni mi affacciavo alla prima squadra e da lui ho imparato molto. Alla sua famiglia porgo le più sentite condoglianze a nome di tutta la città di Latina”.