Torna la Notturna Olim Palus a Latina: 300 atleti allo start della gara podistica in centro

E’ tornata a Latina per la decima edizione la Notturna Olim Palus – Memorial Roberto Lazzeri che ha fatto arrivare in centro tante persone incuriosite da una gara podistica in orario serale. Trecento invece atleti, di cui 65 donne, allo start in piazza del Popolo che si è trasformata in un vero e proprio villaggio sportivo, colorito e animato. “E’ la gara della nostra città, molto attesa dopo due anni edizioni virtuali – ha commentato Enrico Barbini, presidente dell’Apd Olim Palus Latina organizzatrice dell’evento –. Siamo soddisfatti, è un momento di forte aggregazione e i concittadini hanno preso parte anche semplicemente ponendo domande su quanto stavano osservando. Mi preme ringraziare tutto il comitato organizzatore, senza il cui imprescindibile supporto tutto questo non si sarebbe potuto realizzare”.

La Notturna Olim Palus è stata la quinta tappa del circuito In Corsa Libera dell’Opes, Organizzazione per l’Educazione allo Sport. “La Notturna Olim Palus, competizione podistica facente parte del nostro circuito In Corsa Libera è una manifestazione divenuta negli anni una vera e propria tradizione cittadina - ha detto Davide Fiorello, presidente di In Corsa Libera e segretario generale Opes -. Si festeggia il decennale dell’evento guidato dal presidente ed amico Enrico Barbini, con il quale voglio congratularmi per la passione e l’impegno profuso per tale impeccabile organizzazione. Una gara notturna nel cuore della città, che sa valorizzare territorio e sport, esprimendo l’enorme potenziale che Latina offre”.

Tra i partecipanti anche il sindaco Damiano Coletta e l’assessore all’Ambiente Dario Bellini. Il primo cittadino ha scelto il pettorale 8, il numero di maglia indossata ai tempi in cui giocava con il Latina Calcio. “Latina si rivede nelle sue manifestazioni sportive, rispondendo alla vocazione di questa città, che accoglie eventi simili anche con spirito di partecipazione e tolleranza. Noi cerchiamo sempre con le società organizzatrici di ridurre al minimo l’impatto, coniugando passione degli sportivi alle esigenze di vivibilità dei cittadini”.

Nell’ambito della serata anche il contest del progetto da “Da 0 a 10 km” di avviamento al running, promosso da Maione Store e Tabella Falcone e giunto alla dodicesima edizione, contest vinto dai ragazzi della quinta edizione, per numero di atleti partecipanti e giunti al traguardo. Progetto che va avanti al suo quinto anno consecutivo.

I vincitori

Nove chilometri di percorso, distribuiti su tre giri in pieno centro cittadino, il circuito su strada, piatto e veloce, fa dell’Olim Palus una competizione per grandi top runner. E’ stata una gara a parte quella condotta nella categoria maschile dal duo di testa Francesco Guidi e Cristian Falcone, entrambi della Nissolino Intesatletica. Equilibrio nei primi due giri, il duello si è deciso nel terzo ed ultimo, in cui ha prevalso Francesco Guidi in 28 minuti e 18 secondi, su Cristian Falcone che ha chiuso in 28 minuti e 47 secondi. Terzo e più staccato Filippo Tamburlani della Lazio Atletica Leggera (30:18). Nella categoria femminile dominio assoluto, ancora più marcato rispetto alle rivali, di Carla Cocco. L’atleta della Colleferro Segni “Motus Est Salus” ha concluso il percorso in 33 minuti e 32 secondi, quasi tre minuti su Pamela Gabrielli (36:13) della Run Forever Aprilia. Terza Wissia Rinaldi della Podistica Avis Priverno (37:43). Premiati i primi tre atleti e atlete di ogni categoria e le prime tre società per numero di tesserati al traguardo: primo il Centro Fitness Montello (46), secondo il Running Club Latina (31), terza la Nuova Podistica Latina (27).