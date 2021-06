Nuoto, 13 medaglie per gli atleti dell'Aquaria ai Campionati Italiani Giovanili Uisp

Pioggia di medaglie per la squadra dell'Asd Aquaria ai 52esimi Campionati Italiani Giovanili Uisp svoltisi allo stadio del nuoto di Riccione dal 18 al 20 giugno. La squadra capitanata dai tecnici Mauro Gasbarroni, Donatella D'Amici, Paolo Bonaccorso e Giovanni D'Arcangelis ha è tornata a casa con 13 medaglie nelle gare individuali:

Oro Marta Moro 50 sl Juniores

Oro Letizia Casale 100 sl seniores

Oro Pierpaolo Lombardi 50 sl ragazzi

Argento Marta Moro 50 farfalla juniores

Argento Pasquale Ambrosino 50 Farfalla esordienti A

Argento Pierpaolo Lombardi 50 farfalla ragazzi

Argento Casale Alessio 200 sl ragazzi

Argento Marrocco Mirko 50 sl Juniores

Argento Marrocco Mirko 50 Farfalla juniores

Argento Del Frate Giuseppe 100 Farfalla ragazzi

Bronzo Del Frate 50 farfalla ragazzi

Bronzo Di Girolamo Sofia 50 dorso ragazzi

Bronzo Falanga Manuel 50 sl Juniores

“I risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro ed un impegno costante che non è finalizzato ad ottenere tutto e subito ma a costruire con rispetto dei livelli di maturazione dei ragazzi - dichiara il coach Mauro Gasbarroni -. Quest’anno la più grande soddisfazione, pur nelle difficoltà di allenamento legate alle problematiche della pandemia, è stata verificare come tutti gli atleti abbiano migliorato i propri record personali, ottenendo anche importanti successi. I 3 ori, 5 argenti e i 3 bronzi, oltre ai numerosi piazzamenti personali, ci hanno riempito di soddisfazione e ci collocano all'ottavo posto della classifica per società, dietro a 7 società tutte dell'Emilia, che hanno potuto partecipare con molti più atleti. La felicità dei ragazzi per i risultati raggiunti è comunque per noi il premio più grande. Continuiamo a crescere e a lavorare in armonia, duramente ma divertendoci”.

I ragazzi saranno impegnati prossimamente nei campionati regionali al Foro italico a Roma il 22-23 luglio.

Al campionato hanno partecipato anche altri atleti, la squadra era composta da 32 nuotatori:

Claudia Caputo 5 posto nei 50 sl ragazzi

Chiara Celebrin 8 posto 50 rana esordienti A

Veronica Grasso 9 posto 50 dorso ragazzi

Alessandro Frabotta 4 posto 100 farfalla e 50 farfalla juniores

Giovanni Canori 5 posto 50 stile seniores

Roberto Lattanzi 6 posto 50 stile seniores

Giuseppe Rufo 9 posto 100 rana Juniore.