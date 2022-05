Osservatorio per lo Sport e il Turismo sportivo: Annalisa Muzio si dimette da presidente

Annalisa Muzio si dimette da presidente dell'Osservatorio per lo Sport e per il Turismo sportivo. L’annuncio oggi da parte dello stesso Osservatorio dopo che Muzio, attuale consigliere comunale a Latina e consigliere provinciale, ha formalmente presentato le proprie dimissioni al fine, viene spiegato, “di poter adeguatamente dedicare tutte le sue competenze specifiche nei ruoli politici ed istituzionali che allo stato ricopre”.

Annalisa Muzio rimarrà all’interno dell’associazione come presidente onorario. “In attesa che sarà, a breve, eletto e nominato il nuovo presidente tutti i compiti saranno demandati al vice presidente vicario. Si ringrazia - proseguono dall’Osservatorio - l'avvocato Muzio per tutto quanto fatto ma sappiamo che la sua persona e professionalità, oltre che competenza, è più corretto che venga messa a disposizione dell'intera cittadinanza e per il bene della comunità”.