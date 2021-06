Olimpiadi di Tokyo, l’Italvolley a Cisterna il 10 e 11 luglio contro l’Argentina

Per la prima volta l'Italvolley dei grandi in provincia di Latina. La Nazionale italiana maschile sarà di scena i prossimi 10 e 11 luglio a Cisterna. Week end in cui, presso il Palasport di via delle Province, casa della Top Volley Cisterna, gli azzurri di Gianlorenzo Blengini affronteranno l'Argentina in un doppio confronto, come tappa di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto.

Il primo match, sabato 10 luglio alle 20.30, verrà trasmesso in diretta da Rai Sport. Il secondo si giocherà domenica 11 luglio alle 18.

La Top Volley Cisterna è onorata dalla scelta della Federazione: "Come società - si legge nella nota del club - siamo sicuri che questo grande evento sarà utile per dare una spinta al nostro movimento in questo periodo così complicato a causa della pandemia, inoltre si tratta di un vero e proprio messaggio di rinascita del nostro sport. Nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori dettagli dagli organismi competenti, verranno fornite indicazioni per quanto riguarda l’accesso del pubblico e la vendita dei biglietti per assistere ai match".