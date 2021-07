Verso le Olimpiadi, l’Italvolley conquista Cisterna. Oggi la seconda gara con l’Argentina

Gli azzurri di Chicco Blengini hanno superato i sudamericani in 4 set davanti al pubblico accorso al palazzetto dello sport di via delle Province. Nel pomeriggio alle 18 la seconda gara

L’Italvolley conquista Cisterna. Gli Azzurri di Chicco Blengini nella prima delle due amichevoli contro l’Argentina che si giocano al palazzetto di via delle Province in vista delle Olimpiadi di Tokyo vincono in quattro set (35-33, 19-25, 27-25, 28-26 i parziali) e fanno divertite i tifosi accorsi.

Tifosi che finalmente sono potuti tornare sugli spalti dopo le restrizioni di questo inverno a causa della pandemia. Per le due partite, infatti, è stata consentita la presenza del pubblico in misura non superiore al 25% della capienza del palazzetto, pari quindi a 761 spettatori che, anche se non hanno potuto riempire il palazzetto, hanno fatto comunque sentire il loro supporto a Zaytsev e compagni che si stanno allenando a Cisterna prima della partenza per Tokyo e dell’esordio alle Olimpiadi del 24 luglio con il Canada.

Facendo parlare il campo, ieri sera i ragazzi di Gianlorenzo Blengini, pur avendo meno minuti di gare nelle gambe rispetto agli avversari, sono stati bravi a gestire con maggiore bravura i momenti clou di una gara gradevole portando a casa il risultato. Oggi si replica alle 18 sempre sempre con l’Argentina e sempre tra le mura del palazzetto dello sport di Cisterna.

I tabellini

ITALIA-ARGENTINA 3-1 (35-33, 19-25, 27-25, 28-26)

ITALIA: Juantorena 15, Giannelli 7, Zaytsev 14, Galassi 10, Anzani 6, Lavia 8, Colaci (L). Piano 2, Sbertoli, Michieletto 18, Kovar, Vettori 3. Ne: Balaso (L), Mosca. All: Blengini.

ARGENTINA: Conte 15, Loser 9, Sole 14, Lima 13, Palacios 4, De Cecco 3, Danani (L). Sanchez, Pereyra 8, Poglajen 7, Mendez (L), Ramos 3. All: Mendez.

Arbitri: Goitre, Cesare

Durata set: 44’, 27’, 37’, 37’

Italia: a 7 bs 23 mv 15 et 33

Argentina: a 5 bs 19 mv 11 et 26