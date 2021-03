Pallavolo femminile, la Volley Terracina esce vittoriosa anche da Minturno e mantiene la vetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE - SERIE C CONS. GOLFO PONTINO VOLLEY - VOLLEY TERRACINA = 0 - 3 (14-25; 8-25; 19-25)

CONS. GOLFO PONTINO VOLLEY: Grossi G., Grossi R., Spinosa, Pasciuto, Mastantuono, Parrotta, Di Marzo, Valeri, Abbate, Lombardi, Perrone (L). 1° all. Ciufo.

VOLLEY TERRACINA: Bonsanti, Mariani, Zanfrisco, Terenzi, Massa, Dalia, Picano, De Bonis, Giuliani (L2). n.e. Mancini, Sciscione, Polverino, Panella, Bozzetto (L1. )1° all. Terenzi, 2° all. Nalli Schiavini. Arbitro: Vozzolo. Durata set: ’16, ’16, ‘22.

La Volley Terracina coglie la quinta vittoria su cinque gare disputate e consolida il suo primato in testa alla classifica, dopo aver espugnato anche il campo di Minturno, con un 3-0 secco ai danni del Consorzio Golfo Pontino. Era l’incontro testa-coda del girone e le biancocelesti hanno fatto prevalere il loro maggior tasso tecnico.

La coppia di allenatori Terenzi-Peroco, dava spazio per tutta la gara a tutte le ragazze fin qui utilizzate di meno, ma alla fine il risultato è stato sempre lo stesso. Nel primo set, visto che per molte di loro è stato il vero battesimo nella categoria, c’è stato un equilibrio iniziale, ma con il passare del tempo le giovani tigrotte prendevano le distanze e allungavano nel punteggio, fino a creare un margine abbastanza ampio dalle avversarie, tanto da poter condurre il set in porto a proprio vantaggio per il 14-25. Nel secondo set equilibrio fino al 6-6, poi andava al servizio la giovane palleggiatrice Terenzi e tra le sue battute e scambi chiusi a vantaggio della Volley Terracina, la forbice tra le due squadre diventava incolmabile, con un parziale di 12-0, fino al 6-18, preludio al finale di set che avviene sul 8-25. Il terzo set è stato invece quello più combattuto, le ragazze di coach Ciufo sono state un po' più ordinate in campo e hanno ribattuto colpo su colpo, con il punteggio spesso in parità fino alla metà del set sul 14-14. Da qui in poi però la Volley Terracina spingeva sull’acceleratore e prendeva dei break di vantaggio che alla fine risultavano essere decisivi, andando prima sul 18-20 e chiudere in seguito, dopo pochi scambi sul 19-25.